Собянин заявил об открытии сразу 13 районных клубов "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл Центр московского долголетия "Вешняки". Мэр отметил, что проект возвращается к работе в полном объеме.

"Пандемия отступила. Поэтому мы открываем двери кружков, клубов, парков для того, чтобы вы полноценно занимались. Я надеюсь, что популярность "Московского долголетия" за эти годы, когда мы жили в определенных ограничениях, нисколько не уменьшилась", – отметил градоначальник в ходе общения с посетителями Центра московского долголетия "Вешняки".

По словам Собянина, специалисты подготовили новую концепцию центров "Московского долголетия".

"Мы видим, в один из первых же дней, когда мы начали открываться, количество желающих прийти заниматься в кружках, секциях, общаться друг с другом просто кратно увеличивается. И, конечно, мы не теряли времени даром. За этот период времени мы подготовили новую концепцию центров "Московского долголетия", клубов, и вот уже сегодня, с учетом ваших, вновь открывшихся клубов, уже 34 их в Москве. А до конца года будет 71", – сказал мэр.

Одновременно с центром "Вешняки" в Москве открылись еще 12 новых районных центров проекта.

"Поздравляю с открытием центров. Это большое событие. Я думаю, что они будут вторым домом, добрым, приветливым. Это очень важно", – добавил мэр.

Префект ВАО Николай Алешин доложил Собянину о планах по развитию района. По его словам, в "Вешняках" планируется построить три детских сада, две школы, а также создать большие школьные стадионы, которые станут центром активности и для детей, проживающих в этом районе, и для взрослых.

В свою очередь, Собянин отметил, что в рамках работ по благоустройству будет проведена реабилитация лесопарка "Кусково", где находится одноименный музея-усадьба. К реализации проекта приступили в этом году.

"Я надеюсь, что к осени все будет сделано в лучшем виде", – уточнил градоначальник, добавив, что реабилитация лесопарка является очень важным проектом.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что центры "Московского долголетия" – это площадка для реализации своих возможностей.

В центрах горожане старше 55 лет могут заниматься различными творческими и спортивными занятиями, например посещать йогу, танцы или кулинарные мастер-классы, а также создавать собственные клубы по интересам. В настоящее время москвичам доступны больше 130 клубных занятий, присоединиться к которым можно как очно, так и дистанционно.

