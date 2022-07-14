Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент торговли и услуг города Москвы попросил столичных рестораторов временно закрыть летние веранды из-за непогоды.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, от ресторанов и кафе требуется укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.

Ранее москвичей предупредили, что в ближайшие часы и до конца дня в столице могут пройти ливни с грозами, возможен также град. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Горожан призывают быть внимательнее и не укрываться под деревьями.

К работе в условиях непогоды подготовились городские службы. На улицах города дежурят аварийные бригады, выведена водооткачивающая техника. Здания и сооружения постарались защитить от сильных порывов ветра.

