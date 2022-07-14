Большое дерево упало на фасад дома в Тверском районе Москвы

14:50
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Утром 14 июля большое дерево упало на фасад многоквартирного дома в Тверском районе Москвы из-за сильных порывов ветра. В результате никто не пострадал, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.
Уточняется, что дом находится по адресу Малый Каретный переулок 9, строение 1.
"В ближайшие часы спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома дерева", – говорится в публикации.
Отмечается, что работы осложнились размерами дерева – 10 метров в высоту и около метра в обхвате. Также трудности создали стесненные условия двора.
Ранее москвичей предупредили, что в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.
В Москву надвигаются гроза, град, ливни и сильный ветер
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