Большое дерево упало на фасад дома в Тверском районе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Утром 14 июля большое дерево упало на фасад многоквартирного дома в Тверском районе Москвы из-за сильных порывов ветра. В результате никто не пострадал, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Уточняется, что дом находится по адресу Малый Каретный переулок 9, строение 1.

"В ближайшие часы спасатели завершат работы по вывозу упавшего на фасад дома дерева", – говорится в публикации.

Отмечается, что работы осложнились размерами дерева – 10 метров в высоту и около метра в обхвате. Также трудности создали стесненные условия двора.

Ранее москвичей предупредили, что в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.