Названа стоимость вишни в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести вишню можно на рынке "Ветерок", который находится в Коптеве. Туда ягоды везут из Владимирской области и Азербайджана. Килограмм вишни из Владимирской области обойдется в 600 рублей. Азербайджанская ягода стоит меньше – от 400 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.