Дождь накрыл несколько московских районов

Дождь накрыл сразу несколько московских округов. Очень сильные дожди проходят в Долгопрудном и Косино-Ухтомском районе. В Некрасовке – ливень стеной, еще и град начался.

В Дмитровском районе и солнце светит, и дождь идет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.