Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов столичного метро

Троицкая линия метро станет одним из самых больших радиусов столичной подземки. Он пройдет от платформы МЦК "ЗИЛ" до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.

На центральном участке линии ведут тоннель от станции "Вавиловская" в сторону "Академической" и "Новаторской". А на "Вавиловской" завершают устройство ограждающих конструкций котлована. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.