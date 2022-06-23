Россияне увидят парад пяти планет впервые за 18 лет

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В ночь с 23 на 24 июня россияне смогут наблюдать удивительное астрономическое явление – парад планет, сообщает "Мир 24".

На горизонте в один ряд выстроятся сразу пять планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.

Ранее стало известно, что исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология.

Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы.

С помощью новой технологии исследователи надеются сделать снимок планеты с расстояния 100 световых лет.