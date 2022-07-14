На Северном речном вокзале пройдут международные соревнования по вейксерфингу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 и 23 июля в Москве на Северном речном вокзале состоятся международные соревнования по вейксерфингу. Этап станет отборочным перед чемпионатом мира по вейксерфингу – 2022, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

В программе мероприятия заявлены развлечения не только на воде, но и на берегу. Гостей ожидают площадки со стритфудом, мастер-классы по йоге и скейтбордингу. Наблюдать за соревнованиями все желающие смогут с экранов с онлайн-трансляцией.

"Понравится всем, кто любит экстрим и хочет познакомиться с культурой вейксерфа – настоящим трендом лета уже несколько сезонов", – отметили в Дептрансе.

Принять участие в отборочном этапе пригласили и профессионалов, и начинающих спортсменов. Команда Дептранса также выступит на соревнованиях.

Ранее на Пироговском водохранилище состоялся чемпионат Московской области по парусному спорту. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Москвы, Долгопрудного, Мытищ, Истры, Жуковского и других городов.

Профессионалам пришлось демонстрировать мастерство в непростых погодных условиях, во время соревнований часто менялись направление и скорость ветра.