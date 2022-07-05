Российских и белорусских теннисистов не допустили до турнира Большого шлема, в том числе первую ракетку Даниила Медведева.

При этом четверо игроков-участников соревнований снялись из-за коронавируса.

Организаторы отметили самую низкую посещаемость в истории турнира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.