"Московский спорт": Кубок мира по рукопашному бою

Москва принимает Кубок мира по рукопашному бою. В соревнованиях, которые проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, принимают участие 250 спортсменов из 23 стран.

В этом году международный турнир впервые назвали "Кубком дружбы". Подробнее – в программе "Московский спорт".

