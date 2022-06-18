"Московский спорт": неделя легкой атлетики

В столичном спорткомплексе "Лужники" проходит неделя легкой атлетики. Там определяют лучших по прыжкам в длину и высоту, в беге и в других соревнованиях.

Мероприятие профессиональное, участники показывают результаты мирового уровня. Подробнее – в программе "Московский спорт".

