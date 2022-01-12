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Транспорт

18:25

В Lamborghini сообщили о рекордном росте продаж в 2021 году

транспорт авто

Фото: ТАСС/Zuma

Итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini сообщил о рекордном росте продаж в России и мире в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянский офис вендора.

"Рекордный рост по сравнению с 2020 годом составил 48 и 27% по отношению к прежнему рекорду 2019 года", – отметили в представительстве компании.

Уточняется, что всего за год было продано 8 405 автомобилей, что на 13% больше показателя 2020 года. При этом на продажи в России пришлось 200 машин. Наиболее популярной у россиян оказалась модель Urus. В обоих случаях это лучшие показатели компании за всю историю.

Наибольшее число cуперкаров Lamborghini продала в США – 2 472 экземпляра. А в Китае продажи вендора показали 55-процентный рост – 935 автомобилей.

Ранее в России зафиксировали рост цен на автомобили: с начала 2022 года машины уже подорожали в среднем на 3%. По словам экспертов, это связано с инфляцией, курсом валют, а также стоимостью сырья. Так, автомобили Kia подорожали на 2–4%, Mercedes – на 1,5%, Toyota и Lexus – до 3%.

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в 2022 году

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