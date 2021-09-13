Mercedes представил машину, управлять которой можно будет силой мысли

Mercedes совместно с компанией Disney представил суперкар. Дизайн машины из будущего выполнен в стиле фильма "Аватар". Автомобилем можно управлять силой мысли.

Для этого будет использоваться специальная технология интерфейсов – прямой канал связи между человеческим мозгом и процессором. У машины нет привычного рулевого колеса: водителю достаточно положить руку на биоджойстик, авто распознает пульс и заведется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.