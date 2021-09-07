Движение по последнему участку СВХ могут открыть ко Дню города в 2022 году – Собянин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение на всем протяжении Северо-Восточной хорды может быть открыто ко Дню города в 2022 году. Такое заявление сделал Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Мэр Москвы отметил, что в данный момент водителям уже доступны восемь участков дороги из девяти. Изначально планировалось, что последний отрезок от Ярославского до Дмитровского шоссе будет открыт до конца следующего года.

"Стараемся, чтобы запустить ее (СВХ. – Прим. ред.) уже ко Дню города следующего года", – сказал Собянин.

Градоначальник также сообщил, что в 2023 году по поручению Владимира Путина Северо-Восточная хорда будет продлена до строящейся дороги на Казань. Это позволит соединить трассы Москва – Санкт-Петербург и Москва – Казань, что существенно разгрузит ЦКАД и центр столицы, заявил Собянин.

Мэр также отметил, в Москве продолжается создание нового транспортного каркаса, который включает в себя четыре серьезных магистрали.

"Северо-Восточная хорда достраивается, Юго-Восточная хорда, в основном, в пределах города будет построена до конца следующего года, <…> Южная рокада до развязки (на улице. – Прим.ред.) Верхние Поля будет построена в 2022 году, в 2023 году будет закончена развязка на МКАД", – подытожил мэр.

Ранее Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира. В рамках нового участка хорды построили 12,4 километра дорог, включая шесть эстакад, Богородский путепровод через пути МЦК, а также подземный пешеходный переход в районе станции МЦК Белокаменная.