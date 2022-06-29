На улицах Москвы оборудуют 25 точек с бесплатным Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На столичных улицах до 10 сентября оборудуют больше двух десятков точек с бесплатным Wi-Fi. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал замглавы Управления капитального ремонта и строительства Роман Шурышкин.

"На перекрестках, а также в начале переулков и улиц будут установлены 25 пешеходных стел, <...> которые раздают Wi-Fi в радиусе 50 метров", – сказал он.

По его словам, точки Wi-Fi будут представлять из себя специальные белые информационные щиты с ночной подсветкой. Они предназначены преимущественно для туристов, которым доступ в Сеть может потребоваться, чтобы найти достопримечательности города.

Ранее городской Wi-Fi заработал на ВДНХ. Посетители выставки не могли подключиться к нему с 2019 года, когда там начались работы по реконструкции. Интернет снова доступен на территории от арки главного входа до фонтана "Дружба народов" и на участке вокруг Дворца бракосочетания.

