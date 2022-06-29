Новый спорткомплекс в "Лужниках" планируют открыть до конца 2022 года

Новый спорткомплекс в "Лужниках" планируют открыть до конца года. Там будут располагаться центры самбо и бокса, причем у каждого – свой вход и своя инфраструктура, залы, бассейны, парковка.

Особенностью здания станет зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволит наблюдать за тренировками даже с улицы. Какие еще спортивные объекты строятся в Москве? И когда завершатся работы?

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