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Общество

09:57

Эксперт перечислила способы повысить стрессоустойчивость

общество

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Физическая активность, сбалансированное питание, прием витаминов и достаточное количество воды помогут повысить устойчивость человека к стрессу, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Поскольку стрессоустойчивость напрямую зависит от выработки гормона стресса – кортизола, бороться с ним лучше и безопаснее всего при помощи физической активности. Причем замечено, что любая физическая активность – от бега по лестнице до мытья полов – значительно снижает воздействие стресса на организм, успокаивает и даже помогает переключиться", – отметила семейный психолог Ольга Романив.

В питании эксперт рекомендовала отдавать предпочтение белковой пище и сложным углеводам. Кроме того, человеку следует мотивировать себя на получение хороших эмоций, найти хобби.

Специалист также посоветовала не забывать про релаксацию и качественный отдых, например медитативные и дыхательные практики. Также не стоит отказываться от отпуска.

Кандидат юридических наук, доцент ВШЭ Елена Серебрякова предложила законодательно обязать работодателей поддерживать психосоциальное здоровье сотрудников.

В частности, Серебрякова рекомендовала обратить внимание на ситуацию с работниками, которые осуществляют свою деятельность удаленно. Они, по ее словам, сталкиваются с проблемами, не свойственными для офисного труда, что выливается в стресс, провоцирующий различные заболевания.

Ученые ВШЭ также провели исследование влияния различных психосоциальных факторов на удаленных работников. Например, наиболее частые проблемы – невозможность разграничить труд и отдых, а также увеличение времени работы за компьютером.

"Доктор 24": стресс

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