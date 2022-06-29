Эксперт перечислила способы повысить стрессоустойчивость

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Физическая активность, сбалансированное питание, прием витаминов и достаточное количество воды помогут повысить устойчивость человека к стрессу, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Поскольку стрессоустойчивость напрямую зависит от выработки гормона стресса – кортизола, бороться с ним лучше и безопаснее всего при помощи физической активности. Причем замечено, что любая физическая активность – от бега по лестнице до мытья полов – значительно снижает воздействие стресса на организм, успокаивает и даже помогает переключиться", – отметила семейный психолог Ольга Романив.
В питании эксперт рекомендовала отдавать предпочтение белковой пище и сложным углеводам. Кроме того, человеку следует мотивировать себя на получение хороших эмоций, найти хобби.
Специалист также посоветовала не забывать про релаксацию и качественный отдых, например медитативные и дыхательные практики. Также не стоит отказываться от отпуска.
Кандидат юридических наук, доцент ВШЭ Елена Серебрякова предложила законодательно обязать работодателей поддерживать психосоциальное здоровье сотрудников.
В частности, Серебрякова рекомендовала обратить внимание на ситуацию с работниками, которые осуществляют свою деятельность удаленно. Они, по ее словам, сталкиваются с проблемами, не свойственными для офисного труда, что выливается в стресс, провоцирующий различные заболевания.
Ученые ВШЭ также провели исследование влияния различных психосоциальных факторов на удаленных работников. Например, наиболее частые проблемы – невозможность разграничить труд и отдых, а также увеличение времени работы за компьютером.
"Доктор 24": стресс
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