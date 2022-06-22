В РФ предложили оказывать психологическую поддержку работникам на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кандидат юридических наук, доцент ВШЭ Елена Серебрякова предложила законодательно обязать работодателей поддерживать психосоциальное здоровье сотрудников. Об этом сообщает News.ru.
"Если мы обратимся к законодательству, мы увидим, что понятия психосоциальных рисков там нет. Следует закрепить хотя бы декларативно необходимость поддерживать психологическое здоровье работника. Необходимо закрепить обязанность работодателей выявлять психосоциальные риски и управлять ими", – заявила специалист.
В частности, Серебрякова предложила обратить внимание на ситуацию с работниками, которые осуществляют свою деятельность удаленно. Они, по ее словам, сталкиваются с проблемами, не свойственными для офисного труда, что выливается в стресс, провоцирующий различные заболевания.
Ученые ВШЭ также провели исследование влияния различных психосоциальных факторов на удаленных работников. Например, наиболее частые проблемы –невозможность разграничить труд и отдых, а также увеличение времени работы за компьютером.
По словам Серебряковой, в офисе работодатель обязан предоставить нормальные условия для сотрудников. Те же, кто работает удаленно, лишены такой привилегии.
Ранее сервис "Работа.ру" провел опрос, который показал, что почти треть россиян считают свою работу идеальной. В качестве определяющего критерия респонденты называли высокую зарплату и стабильность.
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