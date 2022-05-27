Эксперт рассказал, как совмещать две работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
При совмещении двух работ одновременно рекомендуется использовать планер для фиксации важных задач. Об этом замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков рассказал RT.
Эксперт посоветовал в этом случае рассмотреть возможность удаленной занятости для экономии времени и сил.
"При работе по совместительству, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, действует ограничение по продолжительности рабочего времени – не более четырех часов в день или половины месячной нормы рабочего времени", – пояснил Ветерков.
Он напомнил, что взаимоотношения работника и работодателя регулируются не Трудовым, а Гражданским кодексом при оформлении договора ГПХ. Ветерков отметил, что нужно подробно прописать все условия сотрудничества, включая объем выполняемых работ, сроки выполнения, условия оплаты, условия расторжения и внесения изменений, а также права и обязанности сторон.
Ветерков подчеркнул, что совмещать две работы будет удобно при самозанятости. В этом случае можно работать по трудовому договору, получая дополнительный официальный доход.
"Однако работнику стоит учитывать, что при таком трудоустройстве компания выплачивает НДФЛ с заработной платы сотрудника, а ИП обязан отчислять страховые взносы за собственный бизнес даже в том случае, если он не получает от него доход", – добавил эксперт.
Ранее стало известно, что во время отпуска 34% респондентов просматривают почту, еще 27% следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами по рабочим вопросам. Полностью исчезают на время отпуска 13% опрошенных, еще 11% игнорируют звонки с работы, а 6% не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах. Еще 4% и вовсе отключают личный телефон.
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