Выяснилось, сколько россиян в отпуске решают рабочие вопросы и просматривают почту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Аналитики узнали у россиян, чем они занимаются в отпуске и приходится ли им отвлекаться на работу во время отдыха, сообщает RT.
Результаты опроса исследовательского центра "Зарплата.ру" показали, что во время отпуска 34% респондентов просматривают почту, еще 27% следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами по рабочим вопросам.
Полностью исчезают на время отпуска 13% опрошенных, еще 11% игнорируют звонки с работы, а 6% не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах. Еще 4% и вовсе отключают личный телефон.
34% опрошенных рассказали, что во время отпуска им приходилось консультировать коллег по рабочим вопросам, 30% были вынуждены отвечать на телефонные звонки или почту по рабочим вопросам, 8% приходили на работу для решения срочных рабочих вопросов. Столько же опрошенных выполняли рабочие обязанности, находясь на отдыхе или дома. Полностью прерывать отпуск и возвращаться на работу приходилось 1%. Ничего из вышеперечисленного не делали 19%.
53% россиян ходят в отпуск раз в полгода и чаще, 40% отдыхают один раз в год, 7% – один раз в два года и реже. Чаще всего россияне уходят в отпуск на 8–14 дней (49%) или на 15–28 дней (37%). Реже отдыхают более 28 дней (8%) и не более семи дней (6%).
В России только 9% граждан планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не собираются брать отпуск. В целом взять отпуск летом планируют лишь 39% участников опроса. Еще 23% пока не определились с планами, а 38% вообще откажутся от летнего отдыха.
Большинство участников опроса сервиса "Работа.ру" рассказали, что проведут выходные в путешествиях по России. Также респонденты сообщили о планах поехать на дачу, остаться дома или путешествовать по своему региону.
Ростуризм назвал цены на летний отдых в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: