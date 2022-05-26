Выяснилось, сколько россиян в отпуске решают рабочие вопросы и просматривают почту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аналитики узнали у россиян, чем они занимаются в отпуске и приходится ли им отвлекаться на работу во время отдыха, сообщает RT.

Результаты опроса исследовательского центра "Зарплата.ру" показали, что во время отпуска 34% респондентов просматривают почту, еще 27% следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами по рабочим вопросам.

Полностью исчезают на время отпуска 13% опрошенных, еще 11% игнорируют звонки с работы, а 6% не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах. Еще 4% и вовсе отключают личный телефон.

34% опрошенных рассказали, что во время отпуска им приходилось консультировать коллег по рабочим вопросам, 30% были вынуждены отвечать на телефонные звонки или почту по рабочим вопросам, 8% приходили на работу для решения срочных рабочих вопросов. Столько же опрошенных выполняли рабочие обязанности, находясь на отдыхе или дома. Полностью прерывать отпуск и возвращаться на работу приходилось 1%. Ничего из вышеперечисленного не делали 19%.

53% россиян ходят в отпуск раз в полгода и чаще, 40% отдыхают один раз в год, 7% – один раз в два года и реже. Чаще всего россияне уходят в отпуск на 8–14 дней (49%) или на 15–28 дней (37%). Реже отдыхают более 28 дней (8%) и не более семи дней (6%).

В России только 9% граждан планируют этим летом отдохнуть за границей, а многие вообще не собираются брать отпуск. В целом взять отпуск летом планируют лишь 39% участников опроса. Еще 23% пока не определились с планами, а 38% вообще откажутся от летнего отдыха.

Большинство участников опроса сервиса "Работа.ру" рассказали, что проведут выходные в путешествиях по России. Также респонденты сообщили о планах поехать на дачу, остаться дома или путешествовать по своему региону.