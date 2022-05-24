Более 500 рабочих мест на лето предложат москвичам в день вакансий 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 500 рабочих мест на лето предложат жителям столицы в центре занятости "Моя карьера" 31 мая, сообщает пресс-служба центра.
В день вакансий "Заработай этим летом" позиции предложат тем, кто ищет временную подработку или заинтересован в частичной занятости. Соискатели могут устроиться хостес, поваром, SMM-специалистом, промоутером, страховым агентом, аниматором или выгульщиком собак. Совместить летний отдых и работу можно, выбрав вакансии пляжного спасателя или аниматора на курортах юга России.
В мероприятии 31 мая примут участие порядка 20 работодателей. Эксперты центра окажут участникам консультационную помощь и помогут подготовить резюме.
День вакансий состоится на улице Сергия Радонежского, доме 1, строении 1. Мероприятие начнется в 15:00, потребуется предварительная регистрация.
В начале мая в министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными на тот момент официально были зарегистрированы порядка 675 000 граждан.
Московская служба занятости расширила базу вакансий до 340 тыс
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