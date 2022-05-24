Более 500 рабочих мест на лето предложат москвичам в день вакансий 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 500 рабочих мест на лето предложат жителям столицы в центре занятости "Моя карьера" 31 мая, сообщает пресс-служба центра.

В день вакансий "Заработай этим летом" позиции предложат тем, кто ищет временную подработку или заинтересован в частичной занятости. Соискатели могут устроиться хостес, поваром, SMM-специалистом, промоутером, страховым агентом, аниматором или выгульщиком собак. Совместить летний отдых и работу можно, выбрав вакансии пляжного спасателя или аниматора на курортах юга России.

В мероприятии 31 мая примут участие порядка 20 работодателей. Эксперты центра окажут участникам консультационную помощь и помогут подготовить резюме.

День вакансий состоится на улице Сергия Радонежского, доме 1, строении 1. Мероприятие начнется в 15:00, потребуется предварительная регистрация.

В начале мая в министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными на тот момент официально были зарегистрированы порядка 675 000 граждан.

