Врач предупредила о риске смертельных болезней из-за переработок

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У трудоголиков возрастает риск появления смертельных болезней, предупредила спортивный врач Александра Пурига.
Специалист сослалась на результаты исследования ВОЗ и Международной организации труда, в которых говорится, что переработки часто приводят к инсультам и серьезным проблемам с сердцем. По словам специалиста, в докладах международных организаций указывается, что с более высоким риском инсульта связана работа, занимающая 55 и более часов в неделю.
"Вероятность растет на 35%, а также с более высоким риском смерти от ишемической болезни сердца – на 17%. Последний параметр сравнивали с работой 35–40 часов в неделю", – написала Пурига в своем телеграм-канале.
Кроме того, согласно исследованию, люди, работающие более 10 часов в день, рискуют получить проблемы с щитовидной железой, поскольку из-за переработок развивается гипотиреоз. По данным ВОЗ и МОТ, этим заболеванием страдают 3,5% людей, работающих сверхурочно.
Пурига предупредила, что негативные последствия сверхурочной работы могут наступить не сразу, а спустя годы. Согласно исследованию, почти 75% умерших из-за переработок – мужчины среднего и зрелого возраста.
В докладе ВОЗ, отмечает врач, говорится, что смертность среди трудоголиков продолжит расти, особенно если часть из них останется работать в удаленном формате. В связи с этим Пурига призвала россиян внимательно следить за здоровьем и выстраивать баланс между работой и отдыхом.
Ранее россияне назвали главные недуги от переработок. Так, 60% граждан из тех, что перерабатывают сейчас или делали это в прошлом, винят в негативном влиянии на свое здоровье именно сверхурочную работу и связанный с ней неправильный образ жизни. Из них половина жалуется на боли в спине и пояснице, еще 41% отмечают ухудшающееся зрение и 41% беспокоят головные боли.
"Познавательные фильм": Трудоголизм: как не умереть от работы
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