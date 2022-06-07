Психолог рекомендовала не заниматься спортом перед экзаменом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перед экзаменом не стоит перенапрягаться, поэтому лучше не заниматься спортом перед тестами. Об этом рассказала психолог Светлана Салпагарова.

Она пояснила, что непосредственно перед экзаменами нужно быть расслабленными. Отказ от спорта же позволит сберечь ресурсы, чтобы в момент сдачи теста можно было воспользоваться внутренними силами.

"Перед самим экзаменом не нужно давать себе жесткой нагрузки. Никакой, ни умственной, ни физической. Это самое большое заблуждение. Перед экзаменом должен быть отдых", – приводит слова Салпагаровой "Лента.ру".

Ранее психолог Яна Лейкина рассказала, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменами. По мнению эксперта, в такой период родителям необходимо максимально поддерживать ребенка. Например, ему можно рассказать личные истории о том, как взрослые сами преодолевали определенные трудности.

