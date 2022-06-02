Психологи рассказали, как помочь ребенку пережить неудачу на ЕГЭ

В России идет основной период сдачи единого государственного экзамена, и для детей это всегда серьезный стресс. Вместе с психологами разбираемся, как уберечь выпускников от нервного срыва и правильно поддержать в один из важнейших этапов жизни.

Подстелить соломку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В идеале родителям нужно заранее, еще до экзаменов, постараться создать вокруг ребенка спокойную атмосферу, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Чапчикова. В школе он постоянно слушает, как важно набрать нужное количество баллов, и поддается общей тревожности, общаясь со сверстниками: пусть хотя бы дома у него будет "островок" спокойствия.

"Когда родители все время, даже за семейным столом, обсуждают предстоящие экзамены, ребенок невольно делает вывод, что для них его успешная сдача ЕГЭ важнее всего. И если он оплошает, то потеряет их уважение и станет причиной чуть ли не катастрофы в семье. В случае провала на экзамене его может ждать сильнейший стресс", – предупредила специалист.

Психолог Наталья Косторных отметила, что успокоиться для начала надо самим родителям. "Мой сын в этом году тоже сдает ЕГЭ. И когда я спросила у него, как мы с папой могли бы помочь ему в случае неудачи, он ответил, что главное – чтобы мы не нервничали", – рассказала она Москве 24.



Наталья Косторных психолог Наша тревожность усиливает тревожность детей в разы. Они ориентируются на то, как именно мы воспримем их оценку на экзамене. И порой очень боятся даже представить, как им придется сообщать нам о нежелательных баллах.

Так что взрослым лучше начать философски относиться к оценкам. Понять самим и донести до ребенка, что, даже если он не сдаст какой-то экзамен, это не станет концом света. А еще помнить, что подростку сейчас и так нелегко: в силу возраста он все воспринимает близко к сердцу, тяжело справляется со своими эмоциями, а тут еще экзамены, окончание целой эпохи в жизни, а дальше ждет только что-то неизвестное.

Чапчикова также отметила, что родителям иногда очень важно перефокусироваться с себя на выпускника. "Бывает, что взрослый начинает переживать, как же он скажет о неудаче своего ребенка на экзамене друзьям или коллегам – ведь их дети успешно сдали. Или упрекает подростка тем, как много усилий и денег потрачено на его подготовку", – уточнила психолог.

В такие моменты хорошо бы вовремя остановиться и вспомнить, что герой ситуации – ребенок. Это в первую очередь его неудача и его стресс. И ему сейчас очень нужны поддержка и понимание.

Переждать бурю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чего точно не стоит делать, услышав новость про заваленный экзамен, так это проявлять какую-то бурную реакцию: кричать, обвинять кого-либо. И, конечно, не нужно сравнивать подростка ни с кем: в лучшем случае это вызовет протест, в худшем – апатию и чувство тщетности усилий в будущем. Зачем стараться, если дочь маминой подруги постоянно оказывается успешнее тебя?

"В целом стоит уводить ребенка от мысли, что результат экзамена характеризует его как личность и как-то отражает его умственные и творческие способности. Объяснять, что это лишь момент в жизни, который мог завершиться неудачно по очень многим причинам", – отметила Косторных.

Сразу после экзамена самое главное – спокойно поговорить с подростком, позволить описать ситуацию, озвучить его чувства и эмоции. При этом важно показать, что ребенок любим и уважаем родителями независимо от количества набранных баллов.



Екатерина Чапчикова психолог Не стоит сразу после случившегося начинать анализировать ситуацию и принимать какие-то дальнейшие решения. Все это можно будет сделать позже, а по окончании экзамена лучше предложить ребенку отдохнуть. Потому что этот отдых заслуженный, независимо от результата: он готовился, старался, нервничал.

Также вспомните, что помогало подростку раньше справиться с какими-то неудачами. Ведь все люди разные: одному хочется провести время вместе с родителями, другому важно побыть в одиночестве, а третьего лучше отправить на занятия любимым спортом.





Посмотреть под другим углом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

После того как первые эмоции улягутся, можно вместе сесть и обдумать ситуацию: часто со временем она перестает казаться такой ужасной. "Некоторым детям помогают приободриться истории о людях, которые переживали серьезные неудачи, но шли дальше и добивались больших успехов. Можно заранее такие истории прочитать и мягко, без пафоса рассказать их ребенку", – посоветовала Чапчикова.



Екатерина Чапчикова психолог Взрослым поможет справиться с тревогой сосредоточенность на главных задачах. А это сейчас, во-первых, научить ребенка преодолевать сложности, причем так же терпеливо, как когда-то учили его ходить и разговаривать. Во-вторых, помочь ему с вариантами дальнейших действий.

Если выпускник не сдал ЕГЭ, это не значит, что перед ним захлопнулись все двери, напомнила Косторных. У него по-прежнему остается очень много возможностей, например, поступить сначала в техникум, колледж или взять передышку, хорошо подготовиться и пересдать ЕГЭ в следующем году.

Психологи советуют вместе с ребенком изучить все возможные варианты на ближайшее будущее, но при этом ни на чем не настаивать, а дать ему самому все обдумать и принять решение.