Выпускникам дали совет, как не дойти до нервного срыва на ЕГЭ

12:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Психолог Юлия Хадарцева порекомендовала родителям ребенка, сдающего ЕГЭ, снизить важность оценки и убрать контроль в период сдачи экзамена, сообщает News.ru.
"Если у ребенка есть большой страх, что он не наберет большое количество баллов, объясните ему, что это не закончится катастрофой", – отметила специалист.
По словам психолога, родителям необходимо обеспечить для детей максимально комфортные условия для подготовки к экзамену. Для ребенка важно настроить правильный режим труда и отдыха: он должен высыпаться, меньше нервничать, правильно питаться и быть в здоровом физическом состоянии.
"Если ребенок занервничал на ЕГЭ, стал что-то забывать, терять фокус внимания, тогда нужно "заземлиться" – почувствовать свои руки и ноги, на время перестать думать об экзамене, просто подышать и отключить мысли", – пояснила Хадарцева.
Она отметила, что в случае потери концентрации ребенку также следует сделать медленный вдох и выдох, посмотреть на свои ладони, потом снова вернуться в обстановку сдачи экзамена и еще раз прочитать задание. Дети могут поддержать себя и позитивными воспоминаниями. Например, по словам психолога, можно пройтись по всему удачному опыту жизни: олимпиаде, достижениям в спорте. Эксперт подчеркнула, что это придает достаточно мотивации и настраивает на успех.
Родителям же нужно объяснить ребенку, что результат ЕГЭ не изменит их отношения к нему – то есть они будут любить его таким, какой он есть при любых условиях.
Ранее выпускникам дали советы, как правильно ответить на вопросы ЕГЭ. Так, по словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, при подготовке к единому государственному экзамену нужно искать закономерности. Парламентарий также посоветовал найти учебники, где объясняется, как искать закономерности. Например, треугольник со сторонами 3, 4 и 5 запомнить проще, чем понять доказательство теоремы Пифагора.
В России начался основной период сдачи ЕГЭ
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