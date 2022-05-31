ЕГЭ по русскому языку прошел без серьезных сбоев – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен по русскому языку в российских школах прошел без серьезных сбоев. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали 30 и 31 мая. Кроме того, как отметили в ведомстве, этот экзамен является самым массовым.

"Экзамен в оба дня в стране прошел в штатном режиме без серьезных сбоев. В основные дни основного периода на сдачу ЕГЭ по русскому языку было зарегистрировано 659 тысяч участников, в том числе более 644 тысяч выпускников текущего года", – отмечается в сообщении.

За проведением экзамена следили общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Все места проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охранялись сотрудниками полиции и Росгвардии. По предварительной информации, за два дня с экзамена были удалены за нарушения 90 человек.

Сдавшие русский язык смогут узнать результаты не позднее 17 июня. В Рособрнадзоре отметили, что следующий ЕГЭ школьники будут писать по профильной и базовой математике 2 и 3 июня.

Ранее стало известно, что на участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.