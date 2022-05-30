Выпускникам дали советы, как правильно ответить на вопросы ЕГЭ

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
При подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) нужно искать закономерности, посоветовал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, данный принцип лежал в основе классического образования, а сегодня ученики просто заучивают правила.
Также Вассерман посоветовал найти учебники, где объясняется, как искать закономерности. Например, треугольник со сторонами 3, 4 и 5 запомнить проще, чем понять доказательство теоремы Пифагора. В истории помогает понимание движущих процессов, отметил Вассерман.
"Упадок Восточной Римской империи тесно связан с крестовыми походами из Западной Европы против основных торговых партнеров Византии, арабов. То есть вы запомните, что оба взятия Константинополя – в 1204 и в 1453 годах – случились после начала крестовых походов (первый из них – в 1096 году) . Если дадут на выбор несколько дат, вы сразу же отбросите те из них, что раньше 1100 года", – объяснил Вассерман в беседе с News.ru.
Ранее стало известно, что на участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.
В России начался основной период сдачи ЕГЭ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: