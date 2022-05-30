Выпускникам дали советы, как правильно ответить на вопросы ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) нужно искать закономерности, посоветовал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, данный принцип лежал в основе классического образования, а сегодня ученики просто заучивают правила.

Также Вассерман посоветовал найти учебники, где объясняется, как искать закономерности. Например, треугольник со сторонами 3, 4 и 5 запомнить проще, чем понять доказательство теоремы Пифагора. В истории помогает понимание движущих процессов, отметил Вассерман.

"Упадок Восточной Римской империи тесно связан с крестовыми походами из Западной Европы против основных торговых партнеров Византии, арабов. То есть вы запомните, что оба взятия Константинополя – в 1204 и в 1453 годах – случились после начала крестовых походов (первый из них – в 1096 году) . Если дадут на выбор несколько дат, вы сразу же отбросите те из них, что раньше 1100 года", – объяснил Вассерман в беседе с News.ru.

Ранее стало известно, что на участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники 2022 года. Всего во время основного периода сдачи экзаменов в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.

