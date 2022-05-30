Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в основной период сдают 659 тысяч человек по всей России. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

"30 и 31 мая основной период ЕГЭ-2022 продолжит экзамен по русскому языку. Это самый массовый экзамен, в этом году его сдают около 691 тысячи человек. В основные дни основного периода на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировано 659 тысяч участников, в том числе более 644 тысяч выпускников текущего года", – указано в материале.

Отмечается, что сдача экзамена пройдет в два дня, чтобы исключить риск распространения коронавируса и других инфекций при массовом скоплении людей в пунктах проведения ЕГЭ. В Рособрнадзоре подчеркнули, что экзамены пройдут при соблюдении всех необходимых противоэпидемических мер, рекомендованных Роспотребнадзором.

"В первый день проведения экзамена его сдадут 517,5 тысячи участников, будет задействовано 5 694 экзаменационных пункта (ППЭ), во второй день на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировано 141,5 тысячи участников, экзамен пройдет в 1 736 ППЭ", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что все экзаменационные пункты и прилегающие к ним территории будут находиться под охраной полиции и росгвардейцев.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля, дополнительный – с 5 по 20 сентября.

На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 85 тысяч человек, в том числе около 69 тысяч – выпускники текущего года. Всего во время основного периода в Москве задействован 361 пункт проведения ЕГЭ.

