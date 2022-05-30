В Госдуме предложили провести реформу ЕГЭ

09:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо сделать добровольным и больше направить на творческую часть.
"Понятно, что сразу ЕГЭ отменить не получится, но его можно попробовать хотя бы начать реформировать. Сделать больше устных, творческих заданий, демонстрирующих, насколько ученики эрудированы, грамотны, интеллектуально одарены", – сказала Лантратова Ura.ru.
По ее словам, сегодня экзамен оценивает не реальные знания учеников, а уровень подготовки к однотипным заданиям, дети просто заучивают правила и автоматически воспроизводят их.
"Это очень хорошая система, но ее время прошло. А вот отдельные практики советской школы было бы правильно использовать и сейчас", – добавила Лантратова.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил против сохранения ЕГЭ. По словам политика, не надо сохранять единый экзамен, чтобы "новые (Михаилы) Ломоносовы поступали в вузы".
В Рособрнадзоре при этом сообщили, что отказ от ЕГЭ является нецелесообразным. В ведомстве подчеркнули, что такое решение повлекло бы ограничение прав абитуриентов.
"Жизнь в большом городе": ЕГЭ
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