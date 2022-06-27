Зацепера задержали в московском метро

В московском метро задержали 18-летнего зацепера, сообщили в МВД столицы. Парень на станции метро "Театральная" решил прокатиться не в вагоне, а зацепившись за поручень сзади поезда. На следующей станции пассажира задержали.

Мотивом своего поступка парень назвал любопытство, которое теперь обойдется штрафом в 20 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.