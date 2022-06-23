При землетрясении в Афганистане погибли около 800 человек – ООН

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Около 800 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане, еще более 1,4 тысячи получили ранения разной степени тяжести, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Было подтверждено, что около 800 человек погибли и более 1 400 получили ранения, многие из них серьезные, несколько тысяч домов разрушены и повреждены", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Алакбаров отметил, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция в пострадавших от землетрясения областях. По его словам, численность погибших и пострадавших может возрасти.

22 июня в Афганистане был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8 балла. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров.

СМИ сообщали, что жертвами землетрясения стали 1,1 тысячи человек, а также более 1 650 человек получили ранения.