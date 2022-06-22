В Кремле следят за гуманитарной обстановкой в Афганистане после землетрясения

Фото: kremlin.ru

Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой после сильного землетрясения в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, что по каналам МЧС или по каналам МИД поступали какие-то обращения с просьбой оказать помощь. Тем не менее, конечно, наши ведомства внимательно следят за гуманитарной обстановкой в Афганистане после гибели такого большого количества людей", – цитирует его ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования жителям Афганистана, а также отметила, что РФ при обращении официального Кабула окажет стране необходимую помощь. Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

22 июня в Афганистане был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8 балла. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров. Жертвами землетрясения стали 920 человек, еще порядка 620 получили ранения.