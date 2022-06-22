Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920 – СМИ

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920 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане. Еще порядка 620 получили ранения, сообщает телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на замглавы временного правительства по ликвидации стихийных бедствий Шарафуддина Муслима.

До этого сообщалось о 300 погибших и 600 раненых.

По словам представителя движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Билала Карими, ситуация в результате ЧП сложилась достаточно критическая.

"Сотни домов разрушены, мы ожидаем тяжелые человеческие потери и серьезный ущерб для инфраструктуры", – отметил Карими.

Лидер "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада, в свою очередь, призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь стране.

"Мы также призываем международное сообщество, благотворительные и гуманитарные организации помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией и приложить все усилия, чтобы максимально помочь скорбящим", – написал Ахундзада в Twitter.

В Афганистане был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8 балла. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров.