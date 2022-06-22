Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 1,1 тысячи человек

Фото: AP Photo

Количество погибших во время землетрясения в Афганистане выросло до 1,1 тысячи человек, сообщает телеканал Tolo News.

Уточняется, что свыше 1 650 человек получили ранения. При этом число жертв может увеличиться.

22 июня в Афганистане был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,8 балла. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 42 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг залегал на глубине 30 километров. Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 920 человек, еще порядка 620 получили ранения.

Комментируя трагедию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой после сильного землетрясения в Афганистане.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования жителям Афганистана, а также отметила, что РФ при обращении официального Кабула окажет стране необходимую помощь.

