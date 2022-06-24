Бочкарев: монолитные работы завершаются на станции метро "Тютчевская" Троицкой линии

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитные работы на станции "Тютчевская" будущей Троицкой линии подземки находятся на завершающей стадии. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции уже закончена установка ограждающих конструкций котлована, завершены земляные работы, на данный момент идут архитектурно-отделочные работы служебных помещений, также специалисты монтируют инженерные системы.

Бочкарев уточнил, что станция "Тютчевская" готова на 66%.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что на станции в настоящий момент занимаются главными конструкциями первого вестибюля, прилегающей к станции камерой съездов и тупиков.

"Также возводится пункт технического обслуживания для подвижного состава Троицкой линии и его ночного отстоя. В пункте будет расположена венткамера", – сообщил Кравцов.

Ранее сообщалось, что участок Троицкой линии столичной подземки от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" построен на 56%. Длина участка будет равна 13 километрам. На нем построят, кроме "Тютчевской", станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева" и "Мамыри".

"Тютчевскую" оформят в эстетике экспрессионизма. Площадь станции составит около 12,7 тысячи квадратных метров, ей будут пользоваться порядка 100 тысяч человек ежедневно. Открытие "Тютчевской" запланировано в 2023 году.

