Станция "Тютчевская" будет оформлена в эстетике экспрессионизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Будущую станцию Троицкой линии московского метро "Тютчевская" оформят в эстетике экспрессионизма, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Элементы из стекла и металла контрастируют с поверхностями из природного камня. Авторы также добавили в концепцию оформления стихотворения. Лирика Тютчева – одна из вершин русской поэзии, в ней много новаторских элементов, и в проекте современная архитектура как раз подчеркивает это", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Уточняется, что для отделки колонн будет использован тонированный в серо-дымчатый цвет прозрачный триплекс, а для облицовки цоколя и пола выберут светло-серый гранит. Кроме того, по полу пройдут косые линии из черного габбро. Наклонные линии также будут пересекать стены, а на алюминиевых сотовых панелях будут размещены стихи Тютчева. Декоративные ламели украсят потолок.
Облицовку наземного павильона планируется выполнить плитами из светло-серого доломита, часть из которых будет с гладкой поверхностью, часть – с рельефными горизонтальными бороздами. Геометрию вестибюля подчеркнут колонны, поддерживающие козырек.
Отмечается, что общая площадь станции составит около 12,7 тысячи квадратных метров, ей будут пользоваться порядка 100 тысяч человек ежедневно. Открытие "Тютчевской" запланировано в 2023 году.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что участок Троицкой линии столичной подземки от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" построен на 56%.
По его словам, длина участка будет равна 13 километрам. На нем построят станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри".
Собянин заявил, что Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов столичного метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: