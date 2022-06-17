Станция "Тютчевская" будет оформлена в эстетике экспрессионизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Будущую станцию Троицкой линии московского метро "Тютчевская" оформят в эстетике экспрессионизма, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Элементы из стекла и металла контрастируют с поверхностями из природного камня. Авторы также добавили в концепцию оформления стихотворения. Лирика Тютчева – одна из вершин русской поэзии, в ней много новаторских элементов, и в проекте современная архитектура как раз подчеркивает это", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Уточняется, что для отделки колонн будет использован тонированный в серо-дымчатый цвет прозрачный триплекс, а для облицовки цоколя и пола выберут светло-серый гранит. Кроме того, по полу пройдут косые линии из черного габбро. Наклонные линии также будут пересекать стены, а на алюминиевых сотовых панелях будут размещены стихи Тютчева. Декоративные ламели украсят потолок.

Облицовку наземного павильона планируется выполнить плитами из светло-серого доломита, часть из которых будет с гладкой поверхностью, часть – с рельефными горизонтальными бороздами. Геометрию вестибюля подчеркнут колонны, поддерживающие козырек.

Отмечается, что общая площадь станции составит около 12,7 тысячи квадратных метров, ей будут пользоваться порядка 100 тысяч человек ежедневно. Открытие "Тютчевской" запланировано в 2023 году.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что участок Троицкой линии столичной подземки от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" построен на 56%.

По его словам, длина участка будет равна 13 километрам. На нем построят станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри".

