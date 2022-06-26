Более 10 тысяч человек пришли на прощание с Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище

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На прощание с певцом Юрием Шатуновым в Москве пришли не менее 10 тысяч человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ГБУ "Ритуал".

Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек.

В связи в жарой поклонникам бесплатно раздают воду. Беременных женщин, детей и маломобильных граждан пропускали на прощание вне очереди. На месте церемонии дежурили три медицинские бригады скорой помощи.

Артист скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня. Сообщается, что причиной смерти музыканта стал обширный инфаркт.