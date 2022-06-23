"Был простым и легким в общении". Буланова – о певце Шатунове

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове. Об этом она сообщила Москве 24.

"Я его запомнила очень классным, замечательным, талантливым человеком. Он реально был классный. На сцене понятно, что и песни хорошие, и пел он здорово", – рассказала артистка.

По ее словам, Шатунов в жизни был невероятным человеком: простым, легким в общении, интересным, пережившим очень многое в детские годы и не сломавшимся.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет. Причиной смерти солиста группы "Ласковый май" стал обширный инфаркт.

Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".