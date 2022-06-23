Клавишник группы "Ласковый май" рассказал о самочувствии Шатунова в последние дни жизни

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Клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал Москве 24 о самочувствии Юрия Шатунова в последние дни жизни.

"Мы с ним два дня назад разговаривали и должны были перед завтрашним его отъездом в Германию встретиться еще. Он немножко был уставшим от гастролей, но в принципе звучал нормально, мы договаривались о встрече", – признался музыкант.

Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня. Ему было 48 лет. Причиной смерти солиста группы "Ласковый май" стал обширный инфаркт.

Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Певец родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. История группы "Ласковый май" началась с песен "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", которые были написаны Сергеем Кузнецовым. В первый состав коллектива также входили Вячеслав Пономарев и Сергей Серков.

В 1986–1988 годах были созданы главные хиты "Ласкового мая", в числе которых "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…" и "Тающий снег". Группа распалась после ухода Шатунова в 1991 году.

