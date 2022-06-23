Клавишник группы "Ласковый май" рассказал о самочувствии Шатунова в последние дни жизни

11:52
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Клавишник группы "Ласковый май" Андрей Шишкин рассказал Москве 24 о самочувствии Юрия Шатунова в последние дни жизни.
"Мы с ним два дня назад разговаривали и должны были перед завтрашним его отъездом в Германию встретиться еще. Он немножко был уставшим от гастролей, но в принципе звучал нормально, мы договаривались о встрече", – признался музыкант.
Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня. Ему было 48 лет. Причиной смерти солиста группы "Ласковый май" стал обширный инфаркт.
Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.
Певец родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. История группы "Ласковый май" началась с песен "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", которые были написаны Сергеем Кузнецовым. В первый состав коллектива также входили Вячеслав Пономарев и Сергей Серков.
В 1986–1988 годах были созданы главные хиты "Ласкового мая", в числе которых "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…" и "Тающий снег". Группа распалась после ухода Шатунова в 1991 году.
Умер Юрий Шатунов
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: