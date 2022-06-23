Певица Наталья Штурм рассказала о вине Разина в смерти Шатунова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Певица Наталья Штурм дала комментарий Москве 24 по поводу смерти артиста Юрия Шатунова. В нем она назвала создателя студии "Ласковый май" Андрея Разина косвенно виновным в произошедшем.

Штурм сообщила, что в ужасе от новости о смерти музыканта.

"Я вижу в этом руку его продюсера, бывшего, конечно же, Разина, который его замучил, замучил именно до смерти вот этими судами, тяжбами, конфликтами. На одной передаче его спросили, Юру Шатунова: "Вы придете на похороны к Разину?" Тот сказал: "Да, чтобы убедиться", – рассказала певица.

Она призналась, что первый раз от такой шутки расхохоталась. Однако сейчас, по мнению Штурм, многомиллионная армия поклонниц и поклонников Шатунова должна выразить отношение к Разину, из-за которого все лишились общего символа детства и юности.

Собеседница назвала Шатунова безупречно порядочным человеком, подчеркнув, что из-за этого лишь больнее.

Штурм также прокомментировала публикацию Разина в соцсети, где он признался в непростых, но многогранных отношениях с Шатуновым. Вместе с тем экс-продюсер удалил негатив, который ранее писал про артиста. По мнению певицы, тем самым Разин лишь подтвердил, что косвенно виновен в мерти музыканта.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

