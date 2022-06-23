Разин признался о непростых отношениях с Шатуновым

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Создатель студии "Ласковый май" Андрей Разин признался о непростых отношениях с Юрием Шатуновым. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста группы "Ласковый май" Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения – и добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь", – написал Разин.

По его словам, яркая жизнь Шатунова оборвалась "на новом витке карьеры". Разин выразил искренние соболезнования родным артиста.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

По словам главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, певец был госпитализирован в состоянии клинической смерти и позднее скончался в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".

Изначально "Ласковый май" выступал на дискотеках в интернате и доме культуры "Орбита" в Оренбурге. В период с 1986 по 1988 год были созданы главные хиты группы, такие как "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…" и "Тающий снег".

