Шатунов был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти – врач

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Певец Юрий Шатунов был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

"22 июня в 23:30 в Домодедовскую больницу знакомыми был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии", – рассказал он Москве 24.

Осипов пояснил, что в течение полутора часов врачи оказывали артисту реанимационные мероприятия, которые, однако, не увенчались успехом.

Врач уточнил, что певец скончался в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артисту было 48 лет.

Пиар-менеджер артиста рассказал, что накануне вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме.

В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции "Вечер холодной зимы" и "Метель в чужом городе", с которых началась история группы "Ласковый май".