На 18 станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На 18 станциях метро и МЦК начали раздавать питьевую воду из-за аномальной жары, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Воду раздаем, пока держится наиболее высокая температура. Мы мониторим ситуацию на станциях и сообщим, если список изменится", – говорится в сообщении.

В подземке воду можно бесплатно получить на станциях "Выхино", "Технопарк", "Багратионовская", "Филевский парк", "Кропоткинская", "Улица 1905 года", "Аэропорт", "Речной вокзал", "Кутузовская", "Фили", "Пионерская", "Калужская", "Борисово", "Полежаевская", "Чистые пруды" и "Сокол". На МЦК воду раздают на станциях Дубровка и Окружная.

Уточняется, что в понедельник в городе ожидается температура воздуха выше 33 градусов.

"Если есть возможность, откажитесь от поездок по городу с 11 до 17 часов. Если планы не отменить – выбирайте свободную одежду из натуральных тканей, возьмите с собой бутылку воды и постарайтесь держаться тени", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что из-за установившейся в столице жаркой погоды коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков пояснил, что коммунальщики в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.



В МЧС призвали москвичей избегать перегрева на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и одежду светлых тонов. Горожанам порекомендовали избегать купания в одиночку, в нетрезвом состоянии, а также в неизвестных и не предназначенных для этого местах.

