Столичных водителей призвали не садиться за руль в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичных водителей призвали не садиться за руль в субтропическую жару, ожидаемую на этой неделе. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции Москвы в телеграм-канале.
"Обращаемся к автомобилистам с убедительной просьбой – в условиях устоявшейся жаркой погоды, в случае плохого самочувствия, признаков утомления и других причин, указывающих на нестабильное физическое состояние, воздержитесь от управления транспортом", – говорится в сообщении.
В столичном ГИБДД отметили, что особое внимание нужно обращать на свое самочувствие водителям транспортных средств пожилого возраста, а также людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"На работу старайтесь выезжать пораньше. Перед поездкой сначала опустите стекла автомобиля, дав воздуху проветриться, и только потом включайте кондиционер", – добавили в ведомстве.
В жаркую погоду водителям и пассажирам посоветовали соблюдать питьевой режим, быть внимательнее, следить за скоростью.
В свою очередь, в комплексе городского хозяйства столицы заявили, что в связи с жаркой погодой городские службы перешли на режим повышенной готовности. Так, в течение дня три раза проводится аэрация, которая помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.
"В ночное время – с 21:00 до 06:00 – провели полив зеленых насаждений: кустарников, деревьев, газонов и цветников", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник в Москве ожидается жаркая малооблачная погода, температура воздуха может побить рекорд, достигнув отметки в 34 градуса.
До этого в Росгидрометцентре сообщили, что во вторник температура воздуха в Москве снизится из-за смены антициклонов. Днем она составит 24–29 градусов, а ночью – 9–14 градусов. Похолодание продолжится и в среду: температура опустится до 22–27 градусов.
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