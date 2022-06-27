В Москве ожидается субтропическая жара с вероятностью температурного рекорда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник в Москве ожидается жаркая малооблачная погода, температура воздуха может побить рекорд, достигнув отметки в +34 градуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня ситуация в столичном регионе обусловится непререкаемым господством скандинавского антициклона, из-за чего москвичей и жителей Подмосковья ждет очередной по-летнему солнечный и аномально жаркий денек", – рассказал он.

По словам метеоролога, днем воздух в Москве прогреется до 31–34 градусов. В области – до 29–34. Это на 10–11 градусов выше климатической нормы: в июне подобное случается раз в 12 лет.

Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление между тем составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что во вторник температура воздуха в Москве снизится из-за смены антициклонов. Днем она составит 24–29 градусов, а ночью – 9–14 градусов. Похолодание продолжится и в среду: температура опустится до 22–27 градусов.

