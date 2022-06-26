Москвичам рассказали, как помочь питомцам в жару

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жару особенно тяжело переносят питомцы. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства дали ряд рекомендаций, как помочь животным в жаркую погоду.

Владельцам питомцев рекомендовали проветривать комнаты и не оставлять животных в душном помещении. Также не стоит забывать кошек или собак в припаркованной машине.

"Во время длительной поездки делайте небольшие остановки для прогулки. Давайте домашнему любимцу больше свежей воды, где бы он ни находился: дома, на прогулке или в поездке", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что летом корм портится быстрее, поэтому особенно внимательно стоит следить за его свежестью. В жару не рекомендовали сбривать шерсть животного, так как она защищает тело от перегрева и переохлаждения.

"Хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык? Это признаки теплового удара. Переместите животное в прохладное место и дайте воды", – отметили в комплексе.

Владельцам животных посоветовали не купать кошек, кроликов, морских свинок и хомяков. В террариумах для рептилий следует отключить обогревающие лампы, оставив лишь ультрафиолетовое излучение.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в понедельник, 27 июня, температура воздуха в Москве приблизится к прошлогоднему рекорду. По ее словам, максимальная температура для этой даты была установлена в 2021 году и составила 33,6 градуса. В этом же году, отметила синоптик, в столице прогнозируется 31–33 градуса.

