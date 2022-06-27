Четыре человека погибли в результате обрушения трибуны в Колумбии – СМИ

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения трибуны в муниципалитете Эль-Эспиналь в центральной части Колумбии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

По данным вещательной корпорации, происшествие случилось во время боев с быками.

В результате несколько сотен человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что самолет из Санта-Доминго со 126 пассажирами на борту загорелся после приземления в аэропорту Майами. Отмечается, что причиной пожара стало разрушение шасси при посадке. По информации Associated Press, три пассажира попали в больницу, остальным помощь не понадобилась.

