ДТП с участием трех автомобилей произошло при въезде в Лефортовский тоннель

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля стали участниками ДТП при въезде в Лефортовский тоннель на внутренней стороне ТТК в районе Красноказарменной набережной, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что для движения в сторону шоссе Энтузиастов открыты две полосы из пяти.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на улице Летчика Бабушкина в районе дома № 23 на северо-востоке Москвы.

В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в момент ДТП на тротуаре.

