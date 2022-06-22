ДТП с участием двух автомобилей произошло на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на улице Летчика Бабушкина в районе дома № 23 на северо-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в момент ДТП на тротуаре.

По данным Госавтоинспекции Москвы, водитель Volvo после столкновения с машиной Renault не справился с управлением и совершил наезд на стойку дорожного знака, из-за чего тот упал на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время представители ГИБДД и следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на дублере улицы Земляной Вал. ДТП произошло перед пересечением с Николоямской улицей. Из-за аварии движение по дублеру улицы Земляной Вал было полностью перекрыто. Позже движение восстановили по одной из двух полос.

