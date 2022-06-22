На Коровинском шоссе произошла авария с участием пешехода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Коровинском шоссе в районе дома 2А произошла автомобильная авария с участием пешехода, сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону области осуществляется по встречной полосе", – уточняется в публикации ведомства.

Ранее на Волоколамском шоссе столкнулись внедорожник и "Газель". Авария произошла в Митине.

Грузовой автомобиль вылетел с дороги. О состоянии водителей обеих машин не сообщалось.

Еще до этого стало известно, что на Воробьевском шоссе столкнулись две фуры.

Отмечается, что пострадавших в ДТП нет. Однако из-за аварии движение на шоссе было затруднено, для проезда перекрыли почти все полосы.